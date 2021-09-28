Цены на газ в США подскочили до максимума впервые с 2014 года

Стоимость фьючерсов на природный газ в США по состоянию на 10.10 мск выросла на 4,9%, до $6,15 за MMBtu (миллион британских тепловых единиц). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Ранее в ходе торгов вторника, 28 сентября, показатель подскакивал до $6,3, что является максимальным значением с февраля 2014 года.

По данным агентства Bloomberg, цены на газ стремительно увеличиваются во всем мире, а низкие запасы в Европе и Азии вызывают опасения по поводу его нехватки по мере приближения зимы.

Тем временем стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника достигла нового исторического максимума, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе впервые в истории поднялась до $1000 за тыс. кубометров.

«Газета.Ru» рассказывала в своем материале, почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится.