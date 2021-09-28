Посуточная аренда выросла в цене в Крыму и Краснодарском крае в бархатный сезон

Посуточная аренда в Крыму и Краснодарском крае выросла в цене на 24% в бархатный сезон по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (с 2 100 до 2 600 рублей за сутки). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя, владельца и генерального директора российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.

По сравнению с осенью 2020 года средняя стоимость аренды жилья увеличилась на 12% (с 2 330 до 2 600 рублей за сутки).

Как отметил Кузнецов, наиболее подорожала аренда в Феодосии — на 70% (осенью 2019 — 1,35 тыс. рублей за сутки, осенью 2020 года — 1,77 тыс. рублей за сутки, осенью 2021 — 2,3 тыс. рублей за сутки), в Ялте (3,24 тыс. рублей), в Севастополе (2,95 тыс. рублей, на 43% дороже, чем осенью 2019 года).

В Сочи средняя стоимость аренды текущей осенью достигла 2,92 тыс. рублей в сутки, что на 11% больше, чем в 2020 году, и на 45% больше по сравнению с 2019 годом. В Геленджике и Алуште цены за два года увеличились на 30% — до 2,48 тыс. рублей и 1,76 тыс. рублей за ночь соответственно.

Ранее стало известно, куда россияне поедут отдыхать осенью.