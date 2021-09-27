«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года

«Газпром» и Венгрия 27 сентября подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Церемония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Ранее сообщалось, что в течение 15 лет 4,5 миллиарда кубических метров газа будут поставляться ежегодно двумя маршрутами: через Австрию и через Сербию.

О намерениях Венгрии подписать соглашение для поставок российского газа стало известно в августе, когда Сийярто обсуждал данный вопрос в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 30 августа глава венгерского внешнеполитического ведомства сообщил, что Венгрия достигла соглашения с «Газпромом» о поставках газа, которое начнет действовать с 1 октября.