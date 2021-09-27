Экономист объяснил суть предлагаемой схемы по переводу пенсионных накоплений

Идея перевести «замороженную» накопительную часть пенсии россиян в формат негосударственного пенсионного обеспечения – это, скорее, позитивная новость как для самих граждан, так и для участников рынка, сказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

Он напомнил, что сама накопительная компонента была введена в 2002 году после изменения в законодательстве. Основная идея заключалась в том, чтобы разделить пенсию на три части: базовую, страховую и накопительную. Базовая – в фиксированном размере, чтобы обеспечивать минимальный прожиточный минимум, страховая зависела от стажа и заработка, а накопительная – от взносов и инвестиционного дохода. По словам Якушева, это был «прорыв», но позже было принято несколько решений, которые «откинули» к модели, которая была в Советском Союзе. Также в 2014 году было принято решение «заморозить» взносы на накопительную компоненту. Сначала планировалось, что это продлится один год, но с тех пор эту меру регулярно продлевают.

Получилось, что сначала в стране была создана модель, при которой граждане 6% своего заработка могли направлять на будущую пенсию, и их накопления стали расти очень быстро. Им предложили остаться в Пенсионном фонде России либо выбрать один из негосударственных пенсионных фондов. Второй вариант выбрали почти 35 млн человек. Но после 2014 года все это «затухло».

«Ехал поезд, а пенсионная система – инерционная, и вдруг впереди разобрали шпалы. У нас есть 35 млн человек, у которых есть какие-то деньги, и они оказались «заморожены». Эта система перестала работать. И никто не понимает, что с ней делать», — отметил Якушев.

В 2016 году были попытки внедрить индивидуальный пенсионный капитал, позднее, в 2019 году, предлагалась идея гарантированного пенсионного плана, но обе эти концепции не были реализованы.

«Единственное решение, которое получилось, — передать эти деньги гражданам. И решение окончательное – приватизация этой системы, то есть передать все права гражданину при условии, если он будет дальше участвовать в этой добровольной программе», — пояснил эксперт.

Чтобы отделить данные деньги от других взносов, сохранить правовой статус, предлагается сделать отдельную пенсионную схему.

«Это, скорее, позитивная новость для граждан, для участников рынка. Потому что если такое решение о приватизации сбережений не будет, то альтернативой была бы национализация, то есть вернуть все государству, забрать эти деньги в текущие выплаты, а гражданам добавить баллов на пенсионные счета, которые учитываются в ПФР», — считает Евгений Якушев.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что Минфин одобрил трансформацию «замороженного» накопительного компонента обязательного пенсионного страхования в стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения с едиными правилами. Перевод в НПО по желанию граждан будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ. Схема предполагает неснижаемый остаток в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, а последующие взносы будут стимулироваться за счет налоговых вычетов и софинансирования.