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Внутренние авиаперевозки в России превысили «доковидный» уровень 2019 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Объемы внутренних авиаперевозок в России в августе достигли максимальных показателей и на 31,3% превысили августовские данные «доковидного» 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росавиации.

Уточняется, что внутренние авиаперевозки в августе 2021 года выросли на 31,3% в сравнении с августом 2019 года, до 10,639 млн человек. В сравнении же с августом прошлого года внутренний пассажиропоток увеличился на 24,2%.

Зарубежные авиаперевозки из России в августе-2021 составили 3,312 млн человек, это на 47,7% меньше, чем в августе 2019 года. В августе же прошлого, «ковидного», года по международным направлениям перевезли лишь 754 тыс. человек.

Всего российские авиакомпании перевезли в прошлом месяце более 13 млн пассажиров, что на 3,3% меньше показателя августа 2019-го и на 49,7% больше августа 2020-го.

Ранее сообщалось, что с 5 октября Россия возобновит авиасообщение с пятью странами, а также увеличит число регулярных рейсов в ряд стран. Такое решение принято с учетом эпидемиологической обстановки, рейсы будут возобновлены на взаимной основе.

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