В США одобрили сделку между прокуратурой и финдиректором Huawei

Суд Восточного округа американского штата Нью-Йорк разрешил финансовому директору компании Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиненной в нарушении американских торговых санкций против Ирана, заключить сделку с прокуратурой. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель стороны обвинения сказал, что судебное разбирательство отложено до 1 декабря 2022 года, затем с Ваньчжоу будут сняты все обвинения при условии выполнения ею всех положений соглашения. Условия сделки не разглашаются.

Прокурор добавил, что благодаря заключению сделки министерство юстиции США может отослать требования об экстрадиции финдиректора Huawei. После этого верховный суд канадской провинции Британская Колумбия, где слушается дело о выдаче Мэн Ваньчжоу американским властям, сможет освободить ее из-под домашнего ареста.

Ранее производитель Huawei подал в суд на правительство США.

Рассмотрение дела Ваньчжоу длится более двух с половиной лет. Она была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу американской прокуратуры, заподозрившей ее в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Спустя десять дней менеджера Huawei выпустили под залог в 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США). С тех пор Ваньчжоу проживает в доме мужа в Ванкувере, ожидая окончательного решения об экстрадиции.