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Два проекта Сбера стали золотыми призерами IPMA Global Project Excellence Awards 2021

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Сбер стал дважды золотым призером престижного конкурса IPMA Global Project Excellence Awards, итоги которого были подведены в рамках 32-го Всемирного конгресса IPMA. Победителями конкурса стали проект «Разработка и сопровождение информационной системы АС antiCOV» в категории «Малые и средние проекты, реализуемые в IT-сфере», и проект «Антифрод 2.0» в категории «Большие и мегапроекты».

Проект «Антифрод 2.0» на основе искусственного интеллекта, включающий создание аналитической платформы антифрода, защищает клиентов от телефонных мошенников. Он позволяет анализировать и расследовать сложные кейсы мошенничества, объединяет усилия экосистемы Сбера и операторов сотовой связи. В него входят сервис проверки входящих звонков в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, предупреждающий клиентов о подозрительном вызове в момент звонка, и обмен индикаторами подозрительных операций в Системе быстрых платежей. Сервис помог спасти 60 млрд рублей клиентских средств.

Автоматизированная система antiCOV была разработана всего за четыре дня в ответ на вызовы пандемии коронавируса, когда перед банком остро встала задача защитить сотрудников и обеспечить непрерывность всех процессов. Сегодня она позволяет записываться на тестирование и вакцинацию онлайн, отслеживать состояние команды через систему дашбордов в различных разрезах и получать аналитику о коллективном иммунитете организации. Помимо этого, АС antiCOV взаимоувязана с системами доступа в банк, что дает возможность оперативно реагировать на изменяющиеся правила и сроки действия тестов, обеспечивая работу здоровой команды в офисах Сбербанка. Системой antiCOV ежедневно пользуются сотрудники и руководители банка для тестирования, вакцинации, мониторинга и оперативного реагирования на изменение состояния здоровья команды.

«Сбер участвует в конкурсе с 2012 года и неизменно показывает высокие результаты. Но впервые за всю историю конкурса IPMA лауреатом сразу двух золотых наград стала одна компания. Оба проекта разработаны блоком «Сервисы» и направлены на защиту клиентов и сотрудников банка. Благодаря проекту «Антифрод 2.0» нам есть что противопоставить телефонным мошенникам, которые все реже и реже добиваются успеха, ведь средства клиентов остаются в целости и сохранности. АС antiCOV, которую мы разработали в феноменально кратчайшие сроки, помогла нам адекватно отреагировать на эпидемиологическую ситуацию, сберегая здоровье наших сотрудников и обеспечивая непрерывное обслуживание клиентов даже в разгар пандемии», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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