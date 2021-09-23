Глава РСПП Шохин раскрыл договоренности властей и бизнеса по вопросам изменения налогов

Правительство России и представители бизнеса договорились о том, что новые налоги на горнодобывающий бизнес будут действовать в течение трех лет. Об этом рассказал глава РСПП Александр Шохин сразу после совещания бизнеса с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

«Это то, с чем бизнес согласился, имея в виду, что действительно большой объем и социальных задач перед бюджетом, но сам механизм, конечно, в ходе реализации этих предложений может быть отмониторен, скорректирован», — подчеркнул Шохин.

По его словам, стороны согласовали ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора майнинга в размере 4,8% и размер акциза на жидкую сталь в 2,7%. При этом власти и бизнес одобрили механизм повышения ставок НДПИ с 2022 года.

Также они договорились, что поправки по налогу на прибыль, который поднимает ставку с 20% до 25-30% в случае высоких дивидендов за последние пять лет, пока не будут вноситься в Госдуму, но дискуссии продолжатся.

«Детали обсуждаем, поскольку председатель правительства и Минфин согласились, что он еще сыроватый», — сказал Шохин, отмечая, что бизнес устраивает, что «законопроект не будет принят второпях, на коленке».

Как заявил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин после совещания с предпринимателями, был налажен конструктивный диалог с отечественными компаниями по изменению налоговой нагрузки. По мнению премьера, очень важно поддерживать постоянный диалог между правительством и представителями бизнеса, условия для которого стараются сделать комфортными и предсказуемыми.