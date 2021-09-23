Мишустин: правительство России и бизнес договорились по вопросам изменения налогов

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что правительство и бизнес договорились по основным параметрам изменения налогов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во всем мире показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие своего дела и своей страны», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что правительство России наладило конструктивный диалог с отечественными компаниями по изменению налоговой нагрузки. По мнению Мишустина, очень важно поддерживать постоянный диалог между правительством и представителями бизнеса, условия для которого стараются сделать комфортными и предсказуемыми.

Ранее Мишустин заявил, что правительство России приняло решение продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.

По его словам, власти страны помогали российским компаниям преодолеть трудности, возникшие с появлением пандемии коронавируса, в том числе принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, а также уменьшали административную нагрузку через ограничение числа проверок.