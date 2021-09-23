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В ПФР рассказали о перерасчете пенсии после увольнения

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Максим Блинов/РИА «Новости»

После увольнения с работы пенсионер имеет право на перерасчет пенсии с учетом дополнительных выплат от государства. О том, как именно проходит эта процедура, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Перерасчет пенсии происходит через три месяца после увольнения. Например, гражданин уволился в августе текущего года. Следовательно, новый размер пенсии он получит в декабре с доплатой за три месяца», — говорится в сообщении фонда.

В ПФР также отметили, что перерасчет выплат происходит автоматически, поэтому самому пенсионеру никакие документы, подтверждающие уход с работы, предоставлять не надо. Данные об этом направит сам работодатель.

По данным Счетной палаты на 1 апреля 2021 года, в России работают более 8,6 млн человек пенсионного возраста. Всего на территории страны проживают порядка 42,6 млн пенсионеров.

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