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В МИД заявили, что Россия не будет использовать «Северный поток — 2» в политических целях

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Stine Jacobsen/Reuters

Россия не намерена использовать газопровод «Северный поток — 2» в геополитических целях и продолжает рассматривать проект как исключительно экономический. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, сотрудничество России с Европой в газовой сфере на протяжении десятилетий продемонстрировало, что Москва никогда не использовала газовый фактор в качестве инструмента для влияния на политические процессы.

Руденко добавил, что после истечения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году Россия будет готова и дальше использовать все имеющиеся возможности для удовлетворения европейского спроса.

«У нас действует контракт до 2024 года. После 2024 года все, конечно, будет зависеть от того, какие объемы газа потребуются нашим европейским потребителям», — заключил высокопоставленный дипломат.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».

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