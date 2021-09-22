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Правительство выделило около 3 млрд рублей на выплаты медикам, больным COVID-19

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Правительство России направит дополнительно 2,9 млрд рублей на специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогая больным COVID-19 сами заразились коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«В 2021 году на страховые выплаты медработникам уже было направлено около 12,5 млрд рублей. Новый транш из резервного фонда позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что данное решение было принято в связи с указом президента России Владимира Путина в мае 2020 года, согласно которому у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи есть право на дополнительные страховые гарантии, если во время работы они заболели COVID-19.

О том, что власти намерены выделить около 3 млрд рублей на помощь пострадавшим от коронавиурса медработникам, стало известно еще 16 сентября. Спустя два дня правительство одобрило проект распоряжения о единовременной выплате.

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Коронавирус 2019-nCoV
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