Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Россию в ближайшее время увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины, так как у Европы запасы газа ограничены. Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.

«Через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы <...> Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это (поставить газ. — прим.) как можно быстрее через территорию Украины», — сказал политик.

По его словам, беспокойство также вызывает то, что российская сторона не захотела забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь. Хохштейн считает, что это политический шаг, связанный с планами Москвы в скором времени завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Хохштейн заявил, что нынешние низкие поставки газа в ЕС из России могут привести к тому, что в отдельных регионах Европы может не хватить ресурсов для отопления.

До этого бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для населения страны.

Цена на газ в Европе в последние несколько дней поднималась до $900 за тыс. кубометров. По мнению экспертов, это может быть связано с необходимостью ограничить поставки или оказать давление на Европу по «Северному потоку – 2».