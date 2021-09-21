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Avito готов купить сервис продажи недвижимости ЦИАН

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Онлайн-сервис объявлений Avito ведет переговоры и приобретении сервиса Cian.ru (ЦИАН), сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС).

По информации источника, Avito подал ходатайство о покупке Cian.ru еще летом и сейчас регулятор оценивает, как информация о потенциальной сделке повлияла на рынок сервисов объявлений в недвижимости.

Один из источников на рынке рассказал изданию, что примерно месяц назад ФАС разослала участникам рынка анкету с вопросами про бизнес, доли и ценообразование. Получение подобной анкеты подтвердил представитель «Яндекса». По данным источников издания, Avito готов приобрести как весь бизнес Cian.ru, так и его часть в городах-миллионниках.

Основными акционерами Cian.ru являются Elbrus Capital и Goldman Sachs. Акционером Avito является южноафриканская Naspers, владеющая 99,6% сервиса через дочернюю компанию Prosus NV.

В сентябре Reuters со ссылкой на источники сообщал, что осенью Cian.ru осенью может привлечь около $350 млн в ходе IPO на американской бирже Nasdaq.

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