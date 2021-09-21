Набиуллина уточнила слова своего заместителя о поддержке пенсионеров

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что обеспечение достойной пенсии граждан — это один из приоритетов государства. По ее словам, большая часть тех, кто уже вышел на пенсию, не имели возможности делать накопления на старость, сообщает ТАСС.

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров», — отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк со своей стороны работает над развитием и негосударственных пенсионных фондов, чтобы дать возможность будущим пенсионерам формировать долгосрочные накопления, а также над повышением устойчивости финансовой системы. По словам Набиуллиной, все эти усилия направлены на то, чтобы люди могли получать доход от тех накоплений на счетах в банках, инвестиционных счетах, которые у них есть, не беспокоясь о сохранности средств и служат дополнением к существующей пенсионной системе.

Ранее первый зампред Центробанка России Сергей Швецов заявил, что действующим пенсионерам помогать довольно поздно, а россиян необходимо стимулировать к моменту выхода на пенсию полагаться не только на поддержку государства, но и на сформированный в течение жизни капитал.