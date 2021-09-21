Мишустин заявил, что показатели рынка труда в России вернулись к допандемийным

Показатели рынка труда России вернулись к допандемийным значениям, потребительский спрос также приближается к прежнему уровню, заявил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

«К прежним значениям приближается потребительский спрос, поддержку ему оказывает восстановление рынка труда, его показатели вернулись на тот же уровень, что и до пандемии. Именно такое поручение давал правительству президент», — отметил Мишустин.

Ранее стало известно, что Минтруд России подготовил проект по выявлению теневой занятости и ее легализации. Уточняется, что проект плана был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина. Минтруду поручено доработать план мероприятий, а также обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями.

Помимо этого, уточняется, что министерство внесет проект в правительство для дальнейшего рассмотрения на заседании рабочей группы.