В Европе предупредили о «ценовом цунами» из-за «Северного потока — 2»

Европу ждет повышение расценок на газ из-за газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление в интервью газете DenníkN сделал эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.

Он считает, что «спекуляции вокруг пуска» трубопровода якобы стали причиной роста цен на газ в европейских странах. Согласно прогнозам аналитика, ситуация будет только ухудшаться.

«В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется «ценовое цунами», интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами», — сказал Гирман.

Эксперт также обвинил в происходящем Германию и Австрию, которые, по его словам, оказывают наибольшую поддержку российскому проекту.

По мнению Гирмана, после Нового года европейские потребители будут платить за газ значительно больше, если бы к росту цен привела лишь нормальная рыночная конъюнктура.