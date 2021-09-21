Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире

Две российские марки вина попали в топ-50 лучших виноделен мира. Рейтин составлен World«s Best Vineyards. Церемония прошла в понедельник, 20 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Винодельня, выпускающая продукцию под маркой «Имение Сикоры», оказалась на 20 строке рейтинга, а «Долина Лефкадия» — на 23 месте. Также отечественные производители попали в шорт-лист конкурса..

Первое место досталось аргентинской винодельни «Zuccardi Valle de Uco», на второй строке оказалась испанцы с маркой «Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal», третье место досталось «Chateau Margauх» из Франции.

В августе производители российского вина сообщили о резком росте цен на виноград. По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, стоимость сырья зависит от сорта и объема закупки, небольшие винодельни приобретают его дороже. По его прогнозу, в этом году средняя стоимость винограда технических сортов превысит 100 рублей за килограмм. В публикации отмечается, что причиной роста цен стал спрос на российский виноград после вступления в июне прошлого года в силу закона о виноградарстве и виноделии, запрещающий использовать импортный виноматериал.