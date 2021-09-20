Мишустин призвал готовиться к поэтапному сокращению использования газа и нефти

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о важности подготовки к поэтапному сокращению использования углеводородов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля», — подчеркнул премьер.

Также Мишустин обратил внимание, что стоит повышать энергоэффективность и развивать альтернативную энергетику.

«Строить соответствующую инфраструктуру», — добавил премьер в ходе совещания с вице-премьерами.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе поднялась до $900 за тыс. кубометров.

Также 14 сентября директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что цена газа в Европе может достичь $1 000 за тысячу кубометров.