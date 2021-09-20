«Роснефть» признали участником Global Compact LEAD

В рамках 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Роснефть» включили в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса. Это единственная российская нефтегазовая корпорация, получившая статус компании – лидера в области устойчивого развития.

«Роснефть» назвали одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития. В 2021 году во всем мире таким статусом обладают только 37 компаний, четыре из которых относятся к нефтегазовому бизнесу.

«Компании со статусом LEAD демонстрируют самый высокий уровень участия в Глобальном договоре ООН. Более, чем когда-либо, миру требуются разные компании, которые, подобно объявленным сегодня участникам LEAD, постоянно работают над улучшением результатов в области устойчивого развития и своими действиями стремятся сделать мир лучше», — заявила глава и исполнительный директор Глобального договора ООН Санда Оджиамбо.

Кроме того, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин напомнил, что «Роснефть» первой из российских компаний публично подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития и интегрировала их в корпоративную стратегию.

«Признание участником Global Compact LEAD подтверждает репутацию «Роснефти» - компании с высокой социальной ответственностью и высококлассным портфелем активов, которая способна обеспечить устойчивое экономическое развитие с минимальным воздействием на окружающую среду», — отметил он.

Игорь Сечин отметил, что «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации, это - стратегическая системообразующая компания российской энергетической отрасли и национальной экономики в целом, на долю которой приходится около четырех процентов валового внутреннего продукта страны. Компания поддерживает принципы устойчивого развития Глобального договора ООН более десяти лет и своей деятельностью способствует развитию мировой экономики на принципах справедливости, равенства и эффективного противодействия изменению климата.

В рамках приверженности принципам устойчивого развития в 2021 году «Роснефть» приняла участие в Платформах действий «Устойчивые финансы» (Sustainable Finance) и «Устойчивый бизнес, связанный с океаном» (Sustainable Ocean Business) Глобального договора ООН. Платформы действий Глобального договора ООН объединяют представителей бизнеса, национальные сети Глобального договора, ведущих экспертов, представителей гражданского общества, правительств и партнеров ООН для решения сложных и взаимосвязанных вопросов, а также внедрения инноваций в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.