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Специалисты выяснили, кому россияне оставляют большие чаевые

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Сотрудники салонов красоты получают самые большие чаевые в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследовании сервиса безналичных чаевых CloudPayments.

Отмечается, что в июле в июле — августе сотрудники салонов красоты получили в среднем 408 рублей, а в первой половине сентября — 434 рубля, что на 32% больше по сравнению с первым полугодием текущего года.

Таксисты в сентябре в среднем получили 205 рублей онлайн-чаевых. Июль и август оказались для них наиболее прибыльными, сумма чаевых в эти месяцы составляла 206 рублей.

При этом официанты и бармены в первой в июле — августе заработали 255 рублей, в сентябре — 263 рубля. Такую ситуацию аналитики связывают с тем, что ресторанная отрасль понесла значительные убытки во время из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Ранее также стало известно, кому россияне оставляют чаевые онлайн.

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