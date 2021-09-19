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Британские энергокомпании объявляют о банкротстве из-за высоких цен на газ

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Alik Keplicz/AP

В ближайшие дни ожидается банкротство как минимум четырех небольших энергетических компаний в Великобритании на фоне роста оптовых цен на газ. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники.

Телерадиокомпания отмечает, что начале года в Великобритании было 70 поставщиков энергии. Источники в отрасли говорят, что к концу года их может остаться всего десять.

Отмечается, что за последние несколько недель в стране закрылись пять небольших энергетических компаний, обслуживающих по 200-350 тыс. клиентов.

Из-за роста цен некоторые компании не могут обеспечивать своих потребителей энергией, за которую те уже заплатили. Отраслевая группа Oil & Gas UK сообщила, что оптовые цены на газ выросли на 250% с января, а с августа — на 70%. При этом, розничные цены остались на том же уровне. В связи с этим компании обращаются к крупным операторам, чтобы те выкупили их активы и могли дальше обслуживать клиентов.

В связи со сложившейся ситуацией министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг провел около двух десятков встреч с представителями энергетических компаний, а также с регулятором — Управлением рынков газа и электроэнергии (Ofgem).

«Некоторые энергетические компании сталкиваются с давлением. Ofgem может принять надежные меры для обеспечения того, чтобы клиентам не нужно было беспокоиться, чтобы их потребности были удовлетворены, а банкротство поставщика никак не сказалось на газовом и электроснабжении», — заявил Квартенг.

Стремительный рост цен на природный газ в Европе несколько месяцев. Ранее в Еврокомиссии назвали объемы газа, оставшиеся в хранилищах Европы

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