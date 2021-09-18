Тиньков пришел к соглашению с Минюстом США

Бизнесмен Олег Тиньков договорился с Министерством юстиции США об урегулировании налоговых претензий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, размещенные в базе суда Северного округа штата Калифорния.

В тексте опубликованного документа говорится, что стороны достигли соглашения и просят назначить на 1 октября слушание для представления договоренности по вопросу признания вины российским бизнесменом.

При этом материалов об одобрении прошения на данный момент в базу суда не поступало.

Ранее официальный представитель Олега Тинькова прокомментировал ситуацию с судебным разбирательством, которое связано с претензиями к предпринимателю со стороны Налоговой службы США (IRS). Представитель бизнесмена разъяснил, что Тиньков участвует в судебном слушании исключительно как частное лицо.