Стало известно, когда появятся первые самолеты на водороде

Одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus заявила, что надеется выпустить свой первый самолет на водороде к 2035 году. Как сообщает Reuters, некоторые представители отрасли и аналитики считают эту цель «амбициозной».

При этом компания Air New Zealand также изучает возможности для использования низкоуглеродных технологий, в частности, в самолетах с электрическим, гибридным или водородным двигателем, чтобы сократить выбросы уже к 2030 году. Она подписала меморандум о взаимопонимании с Airbus, чтобы исследовать влияние водородных самолетов на свою инфраструктуру.

На авиацию сейчас приходится около 2,5% мировых выбросов углерода, поэтому авиакомпании ищут способы снизить негативное влияние на климат. Однако в июне концерн Airbus заявлял, что как минимум до 2050 года большинство авиалиний будут полагаться на традиционные реактивные двигатели. Водородные самолеты будут ориентированы в первую очередь на региональные и короткие перевозки, начиная 2035 года.

Водородные технологии планируется развивать и в России, соответствующий проект ранее подготовило правительство. В рамках первого этапа, который займет ближайшие 3,5 года, нужно будет выполнить пилотные проекты по производству и экспорту водорода, а также создать профильные промышленные кластеры и внедрить применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

Какое место займет Россия в водородной энергетике будущего – в материале «Газеты.Ru».