Natura Siberica подала иск к совладелице компании на 1,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Натура Сиберика», одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи», к совладелице компании Ирине Трубниковой. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Сумма иска составляет 1,7 млрд рублей. Уточняется, что иск поступил в суд в в четверг, 16 августа, но пока не принят к рассмотрению, также не сообщается об основаниях исковых требований. Третьим лицом в карточке дела указана головная структура группы – ООО «Первое решение».

В компании Natura Siberica в августе разгорелся корпоративный конфликт из-за смены руководства, которое произошло после смерти основателя компании — Андрея Трубникова. Сотрудники отказались работать под началом нового президента Сергея Буйлова. Они заявили, что не согласны с его методами управления. Кроме того, им не показали документы о его назначении. При этом 13 августа, по рассказам сотрудников, первой жене предпринимателя Ирине Трубниковой и ее сыну Дмитрию, а также ведущим сотрудникам заблокировали пропуска, в здании находились посторонние люди. Работники сравнили происходящее с «рейдерским захватом» и вышли на стихийный митинг. Сергей Буйлов позднее заявил, что новое руководство ограничило доступ в ночное время ряду топ-менеджеров, которые якобы препятствовали законной деятельности в интересах компании и ее наследников.

Ранее сообщалось, что Natura Siberica обещала возобновить производство косметики. Совладелица компании добавила, что за несколько недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, а после этого было отрезано финансирование подрядчикам.