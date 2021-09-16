Сбер и ВЭБ.РФ будут сотрудничать в сфере анализа ESG-рисков

В рамках XVIII Международного банковского форума «Банки России - XXI век» Сбер и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» заключили меморандум о взаимодействии. Он посвящен взаимодействию организаций в сфере анализа ESG-рисков.

«Вопросы устойчивого развития сегодня не просто дань моде, а насущная необходимость. Сбер уже обладает большой базой знаний в ESG-скоринге и продолжает наращивать экспертизу в этой области. В рамках данного меморандума мы будем обмениваться актуальной информацией с крупнейшим институтом развития страны, предоставим ВЭБ.РФ доступ к нашим цифровым ESG-платформам. Также мы будем помогать в процессах, связанных с оценкой ESG-рисков клиентов ВЭБ.РФ», — рассказал старший вице-президент СберБанка Джангир Джангиров.

Согласно достигнутой договоренности, «Сбер» планирует предоставить ВЭБ.РФ стандарты ESG-информации для их возможного использования в отношении действующих и потенциальных клиентов ВЭБ.РФ. Банк также намерен обеспечить госкорпорации доступ к двум создаваемым «Сбером» цифровым платформам - ESG-рейтингов российских компаний и оценки углеродного следа.

Кроме того, меморандум предусматривает такие направления сотрудничества, как ESG-стресс-тестирование кредитного портфеля ВЭБ.РФ, независимая экологическая экспертиза сделок госкорпорации и обучение ее сотрудников анализу ESG-рисков.