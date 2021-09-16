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Россияне с ипотекой рассказали, откуда берут деньги на ремонт квартиры

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Среди ипотечных заемщиков меньше половины готовы отремонтировать жилье на собственные средства, показал опрос платформы Online-Ipoteka. Об этом сообщает РБК.

Сделать ремонт на свои средства планируют 38% респондентов, взять на эти цели потребительский кредит – 25%. Еще 14% собираются воспользоваться кредиткой, 12% намерены взять кредит под залог имеющейся недвижимости. Планируют одолжить деньги у знакомых или родственников 11%.

Чуть меньше половины опрошенных (45%) сообщили, что наймут для ремонта бригаду рабочих. А 14% в дополнение к этому еще собираются заказать дизайнерский проект ремонта. Планируют сделать ремонт своими силами и обойтись без подрядчиков 41% респондентов.

Потратить на ремонт не больше 500 тыс. рублей хотят 32% опрошенных, отдать от 500 тыс. до 1 млн рублей готовы 24%, от 1 млн до 2 млн рублей — 28% опрошенных. Еще 10% участников ориентируются на сумму в 2-3 млн рублей. Выделить на ремонт более 3 млн готовы 6%.

Опрос проводился среди 4,65 тыс. россиян. В нем приняли участие совершеннолетние граждане, которые планируют взять кредит на жилье в течение года.

Ранее исследование аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показало, что более половины россиян, которые собираются делать ремонт в квартире, планируют потратить на него не более 100 тыс. рублей. Самыми популярными видами ремонта стали поклейка обоев (67%), установка натяжных потолков (30%), а также их покраска (28%), выравнивание стен и замена межкомнатных дверей (27%).

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