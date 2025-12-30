Путин провел встречу с Цивилевой

Президент России Владимир Путин провел встречу со статс-секретарем — заместителем министра обороны, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что хотел обсудить с замминистра работу, связанную с фондом.

«Несмотря на то что работа проводится большая, конечно, так же как и в любой деятельности подобного рода, всегда есть вещи, которые требуют особого внимания. А может быть, и возникает что-то, что раньше государство и не заметило, но обязано это сделать.», — сказал российский лидер.

Цивилева рассказала, что главным достижением работы фонда стало создание полноценной социально-экономической экосистемы по реабилитации, ресоциализации героев специальной военной операции (СВО) и их семей.

Также в ходе встречи Путин заявил, что любой пересмотр законодательства в Российской Федерации не должен ущемлять права участников СВО. Глава государства подчеркнул, что нововведения должны только улучшать, стабилизировать положение военнослужащих, но ни в коем случае не ухудшать.

Ранее Цивилева назвала важным расширение возможностей трудоустройства ветеранов СВО.