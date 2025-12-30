Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Путин провел встречу с Цивилевой

Путин принял в Кремле замминистра обороны Цивилеву
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу со статс-секретарем — заместителем министра обороны, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что хотел обсудить с замминистра работу, связанную с фондом.

«Несмотря на то что работа проводится большая, конечно, так же как и в любой деятельности подобного рода, всегда есть вещи, которые требуют особого внимания. А может быть, и возникает что-то, что раньше государство и не заметило, но обязано это сделать.», — сказал российский лидер.

Цивилева рассказала, что главным достижением работы фонда стало создание полноценной социально-экономической экосистемы по реабилитации, ресоциализации героев специальной военной операции (СВО) и их семей.

Также в ходе встречи Путин заявил, что любой пересмотр законодательства в Российской Федерации не должен ущемлять права участников СВО. Глава государства подчеркнул, что нововведения должны только улучшать, стабилизировать положение военнослужащих, но ни в коем случае не ухудшать.

Ранее Цивилева назвала важным расширение возможностей трудоустройства ветеранов СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27536095_rnd_9",
    "video_id": "record::c8206fe0-16bf-4a47-85ca-250b2d850274"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+