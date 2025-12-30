Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Новосибирские спасатели помогли школьнице, у которой в носу застрял пирсинг

В Новосибирске спасли школьницу, у которой в носу застрял пирсинг
Telegram-канал СПАСАТЕЛИ МАСС

В Новосибирске спасли 13-летнюю девочку, у которой в носу застрял пирсинг. Об этом сообщает Telegram-канал «СПАСАТЕЛИ МАСС».

Родители школьницы обратились к сотрудникам экстренных служб, чтобы те помогли им снять пирсинг девочки — самостоятельно это сделать у них не получилось. Место прокола кровоточило, а застежка кольца заклинила, доставляя ребенку боль.

Спасатели с помощью специального инструмента аккуратно перекусили кольцо пирсинга и его удалось вытащить. После этого рану обработали и порекомендовали родителям немедленно обратиться в больницу за оказанием необходимой ребенку помощи.

До этого школьница потеряла литр крови после пирсинга губы в Ленобласти. Врач оперативно ввел необходимый препарат, приложил лед для сужения сосудов и доставил пациентку в больницу, где ее передали хирургам для дальнейшего лечения.

Ранее россиянке не дали попасть в ОАЭ из-за пирсинга и татуировок на лице.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27536155_rnd_1",
    "video_id": "record::3285ec6b-7c38-4a1a-8fd7-d93e71c54b5e"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+