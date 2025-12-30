Размер шрифта
В Киргизии осудили попытку Украины атаковать резиденцию Путина

Пресс-секретарь Жапарова: атака на резиденцию Путина подрывает мирные усилия
Александр Казаков/РИА Новости

Атака украинских дронов на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области подрывает усилия по урегулированию конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов.

Он отметил, что глава республики Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями о нападении.

«[Атака] подрывает текущие переговорные усилия по урегулированию украинского кризиса», — добавил Алагозов.

Украинские военнослужащие 29 декабря предприняли попытку нанести удар по резиденции Путина в Новгородской области. Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего был уничтожен 91 беспилотник. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что действия Киева не останутся без ответа со стороны Москвы.

Комментируя ситуацию, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в сущности ничего не знает об атаке на резиденцию своего российского коллеги. В то же время он обратил внимание, что удары по резиденции Путина стали бы плохим развитием событий.

Ранее политолог предположил, откуда могли быть запущены атаковавшие резиденцию Путина дроны.

