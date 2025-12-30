Размер шрифта
В Британии сравнили приемы Зеленского и Путина в США

The Telegraph: приемы Зеленского и Путина в США сильно различались
Разница в приеме Зеленского и Путина в США продемонстрировала «хрупкость американо-украинских отношений» и не осталась незамеченной ни на Украине, ни в России. Об этом написала газета The Telegraph.

«Путина в августе встретили в США со всеми церемониями: Трамп ждал его на Аляске в конце красной ковровой дорожки. Когда же Зеленский прибыл во Флориду, никакой красной ковровой дорожки и никакого приветствия не было. Это несоответствие показывает хрупкость американо-украинских отношений и оно не осталось незамеченным ни украинским, ни российским лидерами», — написало издание.

При этом The Telegraph отметил, что Украина и ее европейские союзники в ходе переговоров «добились прогресса в том, чтобы направить Вашингтон на менее деструктивный путь».

28 декабря президент США Дональд Трамп встретился во Флориде с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам общения с украинским лидером глава Белого дома заявил о готовности гарантий безопасности для Украины на 95%. Зеленский также отметил, что мирное соглашение по урегулированию кризиса подготовлено на 90%, а нерешенными остаются вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС.

Также 28 и 29 декабря Дональд Трамп обсудил урегулирование украинского кризиса с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в США назвали самый сложный вопрос в переговорах по Украине.

