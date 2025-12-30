Венесуэла пошла на крайние меры из-за нефтяной блокады со стороны США

Венесуэла начала останавливать работу своих нефтяных скважин из-за блокады со стороны США. Этот шаг стал «крайней мерой» на фоне операционных сложностей и высоких затрат, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, госкомпания Petroleos de Venezuela (PDVSA) начала закрывать скважины в Оринокском нефтяном поясе с 28 декабря. Причиной стало переполнение складских мощностей на государственных нефтеперерабатывающих объектах и резкий рост запасов сырья.

Ожидается, что объем сокращения составит около 15% от общей добычи нефти в стране, которая в настоящее время достигает 1,1 млн баррелей в сутки. Как отмечает агентство, главным покупателем венесуэльской нефти остается Китай.

23 декабря президент США Дональд Трамп заявил о намерении конфисковать как нефть, находящуюся на борту венесуэльских танкеров, перехваченных в международных водах, так и сами суда.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия осудила захват США танкеров и блокаду Венесуэлы.