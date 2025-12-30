«Серый кардинал»: экс-игрок «Спартака» о главном кандидате на роль тренера команды

Бывший футболист московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал кандидатуру испанского тренера Хуана Карседо на роль главного тренера «Спартака», передает «Матч ТВ».

«Карседо — серый кардинал, темная лошадка, которая сидит в тренерской комнате в три часа ночи, анализируя соперников, изучая сильные стороны команды, продумывая план. Это человек с очень твердым характером, с крепким внутренним стержнем», — сказал Кутепов.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Специалист возглавит красно-белых, если москвичи договорятся с кипрским клубом.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

