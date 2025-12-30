Названа главная проблема «Спартака»

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что отсутствие стабильности является главной проблемой «Спартака». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ничего не меняется. Главная проблема «Спартака» — отсутствие стабильности на хотя бы каком-то длинном временном отрезке. Очень часто меняется руководство, спортивные директора, главные тренеры, футболисты. При всем уважении к Романову, «Спартаку» нужен готовый тренер с опытом больших побед и работы под давлением», — заявил Черданцев.

27 декабря футбольный комментатор Константин Генич заявил, что на пост главного тренера московского «Спартака» претендуют Вадим Романов и Хуан Карседо.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

