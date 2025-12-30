В России могут ограничить работу баров у домов

В Петербурге хотят запретить продажу спиртного в общепитах, имеющих вход со двора, на федеральном уровне. Об этом сообщает местный портал «Фонтанка».

Так, в законодательное собрание уже внесли документ с поправками в федеральный закон, регулирующий производство и оборот алкоголя. Парламентарии предлагают дать региональным властям право определять места входов в заведения, где идет продажа алкоголя.

В пояснительной записке говорится, что жители страдают от шума и драк, которые случаются возле «алкомаркетов», а также во дворах и на детских площадках. Кроме того, там мусорят, следует из материала.

В мае законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, который ограничит деятельность заведений общепита — так называемых «наливаек», расположенных в многоквартирных домах. Согласно требованиями, у таких заведений теперь должны быть отдельный вход, собственный туалет, а также оборудованное помещение для приготовления еды. Площадь такого кафе должна составлять не менее 50 кв. м. Кроме того, в штате предприятия должно быть не менее пяти сотрудников.

