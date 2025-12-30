Размер шрифта
Лебедев не захотел верить в развод Джигана

Дизайнер Артемий Лебедев усомнился, что Джиган и Самойлова разведутся
Прудько среди своих/YouTube

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в шоу на платформе VK Видео «О чем говорят в светском обществе» отказался верить, что рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова разведутся.

Лебедев считает заявление Самойловой о разводе продуманным пиар-ходом. Он уверен, что артист и модель счастливы в браке. По мнению дизайнера, эту идею придумали в окружении знаменитостей.

«Я считаю, что это шоу-бизнес высочайшего уровня. <…> Причем вкинули (идею о разводе) всей этой команде тоже, чтобы все верили, что это так. Что они вместе не ходят на одни тусовки со своими охранниками. Это всё «вранье», — заявил блогер.

Лебедев назвал Самойлову красоткой, а Джигана талантливым человеком.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогерша приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет».

У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Ранее Самойлова призналась дочери Ариеле, что месяцами думает о разводе.

