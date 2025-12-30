Размер шрифта
На Кубани четырех мужчин лишили свободы на 13 и 15 лет за диверсии

Четырех жителей Кубани осудили за поджоги объектов транспортной инфраструктуры
Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Четырех жителей Краснодарского края приговорили к лишению свободы на срок от 13 до 15 лет за совершение диверсий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

На скамье подсудимых оказались Арман Айрапетян, Семен Шипулин, Максим Яглов и Даниил Евсеев. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 281 УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2022 года Шипулин получил сообщение с предложением заработать путем поджога объектов транспортной инфраструктуры. Мужчина осознал, что один не справится с поставленной задачей, и рассказал о возможности остальным фигурантам. Они согласились принять участие в диверсиях.

В результате 9 декабря 2022 года жители Краснодарского края подожгли релейный шкаф в районе железнодорожной станции Лорис. За это они получили денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей.

Спустя четыре дня мужчины совершили еще одну диверсию — подожгли кабины машиниста локомотива, находившегося на железнодорожной станции Краснодар — Сортировочная. Подсудимым заплатили 100 тыс. рублей.

Впоследствии фигуранты были задержаны. Суд при назначении им наказания учел степень и роль каждого из диверсантов в совершении преступлений.

«Назначены наказания: Шипулину — в виде лишения свободы на срок 15 лет <...>, Айрапетяну — 15 лет <...>, Евсееву — 15 лет <...>, Яглову — 13 лет <...>», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сначала мужчин отправят в тюрьму, а затем — в исправительные колонии строгого режима. При этом приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину арестовали за попытки поджога релейного шкафа и машин полиции.

