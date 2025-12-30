В Адыгее силовики предотвратили теракт против школьников

ФСБ России предотвратила теракт в отношении учеников одной из школ в Адыгее. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в его подготовке подозревается сторонник международной террористической организации.

По информации ФСБ, в автомобиле, припаркованном около школы, следователи обнаружили 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации. В этой связи задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, отметили в ведомстве. Уточняется, что действия мужчины координировались из‑за рубежа через Telegram-канал.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Нападавшего задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Ранее стало известно о состоянии раненного в подмосковной школе охранника.