В Госдуме высказались об изменении статуса СВО

Специальная военная операция может подняться в более высокий статус при действиях, которые ведутся против России. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что поставленные президентом Владимиром Путиным задачи не изменились, поэтому на сегодня менять название спецоперации на Украине нет. Речь идет в том числе и о юридическом названии, напомнил депутат. Колесник также заметил, что статус контртеррористической операции более низкий, чем статус СВО.

«СВО подразумевает уничтожение главарей любого режима, с которыми идет военный конфликт. <...> Мы же еще воюем практически с 50 странами, которые поставляют оружие, инструкторов, боевую технику, солдат, дают использовать свои технические возможности», — заявил депутат.

По его словам, если случится нечто экстраординарное, то статус СВО может быть повышен. В этом случае всем «террористическим группировкам», в том числе на Западе, придется «очень сильно волноваться», считает Колесник.

До этого глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что спецоперации на Украине нужно присвоить статус контртеррористической (КТО). По словам парламентария, в противном случае достичь целей СВО и добиться мира на украинских территориях невозможно.

Ранее в Госдуме рассказали, когда может закончиться СВО.