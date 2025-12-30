Размер шрифта
Британская заключенная практически потеряла способность говорить после 2 месяцев голодовки

В Англии заключенная теряет способность говорить после 2 месяцев голодовки
Британская заключенная практически потеряла способность говорить после двух месяцев голодовки, пишет Daily Star.

Хеба Мураиси, заключенная в британской тюрьме по обвинению в участии в акции против израильской оборонной компании, уже 57 дней отказывается от пищи. По данным правозащитных организаций, ее состояние описывается как «критически опасное», а здоровье быстро ухудшается.

Мураиси и еще семь человек были арестованы в ноябре 2024 года по делу о нападении на завод Elbit Systems в Бристоле, где, как утверждается, был нанесен ущерб более чем на £1 миллион. Активистка ожидает суда только в июне 2026 года — фактически, она проведет почти два года в заключении без приговора. Среди ее требований — право на справедливый суд, прекращение цензуры заключенных, освобождение под залог, снятие запрета на деятельность Palestine Action и закрытие Elbit Systems.

На 53-й день голодовки Мураиси в своем обращении рассказала о серьезных физических последствиях длительного отказа от еды. Она сообщила о постоянных болях в теле, головокружении, мигрени, тошноте и синяках от регулярных анализов крови.

«Я чувствую себя слабее с каждым днем. Мне уже трудно говорить», — сообщила она.

По словам врача скорой помощи и эпидемиолога из Университетского колледжа Лондона Джеймса Смита, который консультирует заключенных, Хеба сейчас находится на «критической и непредсказуемой стадии». Он предупреждает, что даже при выживании последствия могут быть необратимыми:

«Повреждения почек, печени, сердца и мышц — все это возможно, и нет гарантии, что последствия исчезнут. Риск трагических и внезапных изменений очень высок», — прокомментировал специалист.

Ранее в Англии полицейский посадил в тюрьму невиновного бизнесмена и оказался в суде.

