На Украине признали подготовку укреплений в тылу

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал подготовку укреплений в тылу. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

По его словам, украинская армия должна быть готова к любым сценариям и вариантам, поэтому заранее нужно подготовить линии обороны вне полос и районов активных боевых действий.

Сырский добавил, что украинские военные сооружают комбинированную линию оборону с препятствиями для российской техники, чтобы иметь возможность атаковать ее при помощи беспилотников.

Издание The Times писало, что украинская армия в 2026 году может столкнуться с недостатком финансирования, людских ресурсов и «оптимизма».

Также в декабре Bild спрогнозировал, что в 2026 год станет годом боевых действий, а главным направлением для российской армии останется территория Донбасса, где будут наноситься удары по «менее защищенным участкам ВСУ».

Ранее в России допустили обвал фронта на Украине.