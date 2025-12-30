Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

На Украине признали подготовку укреплений в тылу

Главком ВСУ Сырский признал подготовку укреплений в тылу
Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал подготовку укреплений в тылу. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

По его словам, украинская армия должна быть готова к любым сценариям и вариантам, поэтому заранее нужно подготовить линии обороны вне полос и районов активных боевых действий.

Сырский добавил, что украинские военные сооружают комбинированную линию оборону с препятствиями для российской техники, чтобы иметь возможность атаковать ее при помощи беспилотников.

Издание The Times писало, что украинская армия в 2026 году может столкнуться с недостатком финансирования, людских ресурсов и «оптимизма».

Также в декабре Bild спрогнозировал, что в 2026 год станет годом боевых действий, а главным направлением для российской армии останется территория Донбасса, где будут наноситься удары по «менее защищенным участкам ВСУ».

Ранее в России допустили обвал фронта на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27536041_rnd_2",
    "video_id": "record::2041ecd6-4930-48fe-a8da-943840061299"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+