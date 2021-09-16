Украина потребовала от ФРГ и США гарантий по «Северному потоку — 2»

Киев продолжит требовать гарантий от партнеров после ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Наша позиция неизменна — партнеры слышат нас и наши предложения, но решений нет (с их стороны — прим.)», — сказал глава украинского МИДа в ходе брифинга.

По его словам, для США и ФРГ как партнеров Киева настало время действовать по гарантиям Украине относительно российского газопровода и «от слов переходить к конкретным делам».

Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко после переговоров с ФРГ заявил, что Украина готова продлить контракт на транзит с «Газпромом», но настаивает на сохранении объемов компаниями Евросоюза.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе встречи с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом заявил, что если после запуска «Северного потока — 2» поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев полностью переориентирует свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды.