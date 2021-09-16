В Росстате заявили, что цены на бензин снижаются

Средние потребительские цены на бензин в России во вторую неделю сентября снизились на 5 копеек и составили 48,88 рубля за литр. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так бензин Аи-92 в среднем стоит 45,94 рубля за литр. Аи-95 подешевел на 6 копеек – до 49,76 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 снизилась на 1 копейку – до 57,56 рубля за литр.

Снижение цен на бензин зарегистрировано в 35 регионах Российской Федерации. Самое заметное снижение цен произошло в Йошкар-Оле – на 0,5%.

В свою очередь Министерство энергетики больше не рассматривает запрет на экспорт бензина в качестве меры по стабилизации рынка в России.

По словам министра, сейчас ситуация на рынке бензина находится под контролем. «Сегодня мы видим, что спрос удовлетворен. Поставки бензина и Аи-92, и Аи-95 на рынок больше, чем в 2020 и в 2019 годах. Цены — наша задача удерживать их в районе инфляции», — подчеркнул Шульгинов.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак также высказался о том, что договоренности с бизнесом о поставках на биржу бензина помогли скорректировать цены на топливо. С наступлением осени, считает он, которая связана «с традиционным падением спроса», они выровняются еще больше. По его оценке, сейчас есть тенденция к восстановлению оптово-розничного рынка.