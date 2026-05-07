Отец продал своего 15-летнего сына пастору-педофилу за €2800

В Германии 64-летний пастор насиловал подростка и платил за это его отцу

В Германии судят 64‑летнего пастора, обвиняемого в сексуальном насилии над 15‑летним подростком. Об этом пишет Bild.

По версии следствия, мужчина неоднократно подвергал подростка насилию при содействии его отца, который якобы «продал» ему сына за €2800.

Первая встреча насильника и жертвы прошла в марте 2022 года в пасторском доме в Гамбурге‑Оксенвердере, где обсуждалась конфирмация мальчика, а затем произошел первый эпизод насилия.

Позднее священник, как следует из материалов дела, вновь надругался над подростком на парковке, заплатив ему €500, а третий эпизод насилия состоялся 30 апреля 2022 года в отеле. В этом случае мужчина отдал жертве €2000.

Обвиняемый отказался давать показания, в ближайшее время в суде должен выступить потерпевший. До этого его 48‑летний отец был приговорен к двум годам условно за принуждение сына к проституции.

Приговор еще не вступил в законную силу, так как и осужденный, и прокуратура подали апелляцию. Судебный процесс над пастором продолжается.

Ранее мужчина пять лет насиловал дочь знакомого и платил ее отцу.