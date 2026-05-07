Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Пермь

Махонин: в результате атаки БПЛА в Перми поврежден многоквартирный дом
Таисия Лисковец/РИА Новости

В результате атаки украинских беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.

По его словам, жильцы пострадавшего дома эвакуированы. С ними работают психологи. На месте происшествия также находятся экстренные службы.

Кроме того, в Пермском муниципальном округе в результате налета административное здание получило повреждение. Махонин уточнил, что ранен мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор также сообщил, что поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий атаки БПЛА в поврежденных зданиях.

7 мая украинские беспилотники атаковали Пермский край. Несколько дронов были успешно уничтожены. Однако на одном из промышленных предприятий зафиксировали прилет. Никто из людей не пострадал. На территории региона работает оперативный штаб, подчеркнул Махонин.

Ранее стало известно о повреждении атакованного дроном жилого дома в Перми.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!