Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Пермь

Махонин: в результате атаки БПЛА в Перми поврежден многоквартирный дом

В результате атаки украинских беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.

По его словам, жильцы пострадавшего дома эвакуированы. С ними работают психологи. На месте происшествия также находятся экстренные службы.

Кроме того, в Пермском муниципальном округе в результате налета административное здание получило повреждение. Махонин уточнил, что ранен мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор также сообщил, что поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий атаки БПЛА в поврежденных зданиях.

7 мая украинские беспилотники атаковали Пермский край. Несколько дронов были успешно уничтожены. Однако на одном из промышленных предприятий зафиксировали прилет. Никто из людей не пострадал. На территории региона работает оперативный штаб, подчеркнул Махонин.

