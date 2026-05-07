Названы правила сна для пробуждения без болей в спине

Чтобы расслабить мышцы спины и сохранить правильный изгиб поясницы, во время сна на спине подушку нужно подкладывать между коленями, а во время сна на спине — под колени. Об этом изданию Terra рассказал ортопед Лучано Миллер из Еврейского госпиталя Альберта Эйнштейна.

По словам Миллера, положение лежа на животе считается одной из наименее физиологичных поз для позвоночника. В такой позе шея остается повернутой в сторону на протяжении многих часов, а поясница испытывает дополнительную нагрузку. Это приводит к перенапряжению мышц и может вызывать скованность и боль после пробуждения.

Тем, кто не может отказаться от этой привычки, эксперт рекомендовал использовать очень тонкую подушку или спать вовсе без нее, чтобы уменьшить напряжение в шейном отделе. Еще одним важным фактором ортопед назвал правильно подобранный матрас. По его словам, матрас должен поддерживать тело по всей длине, но не быть слишком жестким.

Также врач посоветовал избегать поз, в которых шея и поясница находятся в неестественном положении. Людям, которые спят на боку, он рекомендовал класть подушку между коленями — это помогает выровнять положение таза и снизить нагрузку на позвоночник.

Тем, кто предпочитает сон на спине, специалист посоветовал подкладывать подушку под колени, чтобы уменьшить давление на поясницу. Когда человек спит на боку, обычно колени сомкнуты, что создает напряжение в бедрах. Подушка обеспечивает ровное положение ног и таза, не давая одной ноге западать на другую и вызывать «вращение» таза и бедер.

