Песков раскрыл формат акции «Бессмертный полк» в этом году

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Бессмертный полк» будет в ином формате, я бы сказал так: в электронном формате», — уточнил представитель Кремля.

«Бессмертный полк» — это общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в память об участниках Великой Отечественной войны. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. Прием заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн» завершился 6 мая. Онлайн-шествие стартует 9 мая в 12:00 по местному времени. Эстафета памяти начнется на Чукотке и Дальнем Востоке, затем проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится в Калининградской области.

До этого опрос SuperJob показал, что День Победы является главным праздником для большинства россиян. 76% респондентов заявили, что воспринимают 9 Мая личным праздником. Далее в списке любимых следуют Новый год, Международный женский день, Рождество Христово и День защитника Отечества. В то же время 7% опрошенных признались, что ни один из официальных праздников не имеет для них личного значения.

