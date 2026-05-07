Россиян предупредили о скрытой опасности пикников в мае для легких

Врач Цагараева: дым от мангала вредит здоровью дыхательных путей
Пикники на майских праздниках могут обернуться вредом для здоровья, поскольку лесная пыль, дым от мангалов и пыльца вредят дыхательной системе. Об этом газете «Известия» рассказал врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

Эксперт объяснила, что в дыме от мангала содержатся мелкодисперсные частицы, способные проникать глубоко в альвеолы легких. В нем также есть полициклические ароматические углеводороды и угарный газ.

«Мелкодисперсные частицы вызывают местное воспаление дыхательных путей, а полициклические ароматические углеводороды при регулярном воздействии могут провоцировать мутации ДНК. Для пациентов с бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью легких даже кратковременное вдыхание дыма способно ухудшить функцию легких и спровоцировать обострение», — предупредила она.

По словам врача, опасной может быть лесная пыль, в которой содержатся пыльца растений, споры плесени, частицы почвы, фрагменты растительности и продукты жизнедеятельности пылевых клещей. В случае их попадания в дыхательные пути иммунная система предрасположенных людей воспринимает частицы как угрозу, из-за чего начинается выброс гистамина. В итоге возникает аллергическая реакция, проявляющаяся в виде отека слизистой оболочки, бронхоспазма и усиленной выработки слизи.

Специалист подчеркнула, что на наличие проблем со здоровьем указывают навязчивый сухой кашель, кашель с трудноотделяемой мокротой, свистящие хрипы, ощущение стеснения в груди, одышка, приступы чихания и зуд в носу или глазах. Если одышка не проходит даже в состоянии покоя и сопровождается синюшностью губ или ногтей, а также спутанностью сознания, это говорит о дыхательной недостаточности, при которой необходима медицинская помощь.

Для того чтобы минимизировать негативное влияние во время пикника на природе, следует правильно подбирать место для отдыха. Мангал нужно ставить так, чтобы дым оказался направлен в сторону от людей. Пищу лучше готовить на сухих лиственных дровах или на качественном древесном угле. Важно отказаться от использования окрашенной древесины, пластика и ДСП.

