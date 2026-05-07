УЕФА включил сейв Сафонова в топ лучших в Лиге чемпионов

Сейв Сафонова вошел в число лучших по итогам полуфинала Личи чемпионов

Сейв российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» попал в число лучших по итогам ответных матчей на официальном сайте УЕФА.

УЕФА отметил момент в концовке первого тайма, когда полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прорвался по центру и пробил низом, но Сафонов среагировал и отразил мяч. Всего российский голкипер сделал пять сейвов, пропустив один гол.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.