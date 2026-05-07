В Кремле ответили на вопрос о действии перемирия с Украиной

Песков: объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая

Перемирие в зоне боевых действий, объявленное Россией, будет действовать 8 и 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Да, речь идет о 8 и 9 мая», — сказал он, отвечая на вопрос, когда прекращение огня вступит в силу.

Россия объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая 2026 года в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский официально не принял российское предложение. Вместо этого он объявил собственный «режим тишины» 5-6 мая.

Фактически единого соглашения о прекращении огня нет. Российская сторона предупредила Киев о «жестком ответе» в случае попыток сорвать праздничные мероприятия, которые пройдут 9 мая.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп поддержал российскую инициативу. Заявления украинского лидера о перемирии 5-6 мая она назвала «кровавым пиаром».

Ранее МИД РФ призвал обеспечить эвакуацию из Киева персонала зарубежных дипмиссий.